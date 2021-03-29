Ramazan ayında hangi kısıtlamalar geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri, kabine toplantısının ardından açıkladı. Buna göre, 81 il vaka sayılarına göre dört kategoriye ayrıldı ve Ramazan ayı ile ilgili özel kısıtlamalar getirildi. Açıklamaya göre tüm illerde haftanın 7 günü saat 21.00'den 05.00'e kadar uygulanacak akşam kısıtlamaları devam edecek. Erdoğan'ın açıkladığı haritaya göre 58 il kırmızıya 12 il turuncuya 10 il ise sarıya dönüştü. Bu illerde cumartesi geri geldi. Mavi ve sarı renkli illerde hafta sonu kısıtlamaları yer almayacak. Turuncu renkli illerde ise pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak. İşte Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar:

Ramazan ayında sokağa çıkmak yasak mı? İftar ve sahur organizasyonu yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayı boyuncu toplu etkinlik ve iftar ile sahur organizasyonlarının yasaklandığını duyurdu. Ramazan ayı boyunca tüm illerde hafta sonu kısıtlamaları ise yeniden devreye girecek.

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