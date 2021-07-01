Randevular açıldı: ​50 yaşa üçüncü doz

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının bugünden itibaren istedikleri aşıyla üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirdi. Türkiye’nin salgın hastalık gündeminden çıktığını belirten Bakan Koca, “Bu sözlerimin bir ümit cümlesi olmadığını bilmenizi isterim, küresel salgının esaretinden kurtuluşunuzun ifadesidir” dedi.

OYNAT 01:16 Bakan Koca'dan '3. doz aşı' açıklaması: Sağlık çalışanı ve 50 yaş üstü yarından itibaren aşı olabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 50 yaş üstündeki vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yarından itibaren üçüncü doz aşıyı olabileceğini ifade eden Bakan Koca, 'Üçüncü dozda dilediğiniz aşıyı olabilirsiniz' dedi. BiP'te paylaş

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İSTEDİKLERİ AŞIYI OLABİLİRLER

Bakan Koca, Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında üçüncü doz aşıların gerekliliği konusunun da değerlendirildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz”

HASTA OLANLARDA SÜRE 3 AYA İNDİ

Bilim Kurulu’nun gündeminde “Kovid-19’u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları” konusunun da bulunduğunu belirten Koca, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur” dedi.