Resmi Gazete'de yayınlandı: Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar bu süre yıl sonuna kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı
Koronavirüs salgınının Türkiye'de patlak verdiği mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bildiride; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz faydalanmasına karar verilmişti.