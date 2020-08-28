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Koronavirüs Resmi Gazetede yayınlandı Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz
TÜRKİYE

Resmi Gazete'de yayınlandı: Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan son karar göre; sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Haber Merkezi Diğer
Sağlık çalışanlara, gece gündüz demeden salgınla mücadelede en ön saflarda yer alıyor.
Sağlık çalışanlara, gece gündüz demeden salgınla mücadelede en ön saflarda yer alıyor.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar bu süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

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Cumhurbaşkanlığından sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım kararı
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Cumhurbaşkanlığından sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı

Koronavirüs salgınının Türkiye'de patlak verdiği mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bildiride; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz faydalanmasına karar verilmişti.

Türkiye'nin sağlık çalışanlarına verdiği destek her geçen gün artarak devam ediyor
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Türkiye'nin sağlık çalışanlarına verdiği destek her geçen gün artarak devam ediyor
Türkiye'nin sağlık çalışanlarına desteği her geçen gün artarak devam ediyor. Saat 21:00' i gösterdiğinde camlara ve balkonlara dökülen halk sağlık çalışanlarına alkış tutuyor. Sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı verdiği mücadele Türk halkı tarafından taktir ediliyor.

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