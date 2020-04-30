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Koronavirüs Rusyada koronavirüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağda toprağa verildi
TÜRKİYE DÜNYA

Rusya’da koronavirüsten ölen Türk vatandaşı Tekirdağ’da toprağa verildi

Rusya’da korona virüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı memleketi Tekirdağ’da toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Rusya'da koronavirüsten vefat eden vatandaş Tekirdağ'da defnedildi.
Rusya'da koronavirüsten vefat eden vatandaş Tekirdağ'da defnedildi.


Yaklaşık 20 yıldır Rusya’da iş hayatını sürdüren elektrik formeni 52 yaşındaki M.Ş.’nin, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Rusya’dan özel bir uçakla Türkiye’ye getirilen M.Ş.’nin cenazesi, memleketi Malkara’nın Elmalı Mahallesi Mazarlığı’nda toprağa verildi.

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Cenaze mahalleye getirildi

M.Ş.’nin vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban, “Kardeşimiz, yaklaşık 20 yıldır Rusya’da görev yapıyordu. Koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini öğrendik. Cenazesi, mahallemize getirilerek, mezarlığımızda defnedildi. Cenazenin getirilmesinde yardımcı olduğu için Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Dışişleri Bakanımıza, yakınları adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

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