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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı 26 kişi öldü, 1021 kişi iyileşti
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 26 kişi öldü, 1021 kişi iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mayıs itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 1021 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. 11 Martta ilk vakanın görüldüğü Türkiye'de alınan tedbirler sayesin salgın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Toplam can kaybı 4 bin 515 oldu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı.

163 bin kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 515’e yükseldi. Bugün toplam 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 163 bin 103 oldu. Bugünkü bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 126 bin 984’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 308, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 649 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

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