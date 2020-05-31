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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı 25 kişi öldü, 989 kişi iyileşti
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 25 kişi öldü, 989 kişi iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 989 kişini ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 839 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğunu, 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 600 test yapıldı, 839 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 25 hasta vefat etti, 989 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 39 bin 194, vaka sayısı 163 bin 942, vefat sayısı 4 bin 540 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 648, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 287, iyileşen hasta sayısı 127 bin 973 oldu.

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"Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın ölüme terk ettiği Emine Eskil, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
OYNAT 00:00
Fransa'nın ölüme terk ettiği Emine Eskil, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Fransa'da kanser tedavisi alamayan ve Türkiye'ye getirilmek üzere Yeni Şafak aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek 'Öleceksem ülkemde öleyim' ifadelerini kullanan Emine Eskil, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Emine Eskil'in ambulans uçağa taşınmasına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sırakaya paylaşımında, 'Hoşgeldin Emine Abla Fransa'da tedavi edilmediği için durumu ağırlaşan kanser hastası Emine Eskil'i Sağlık Bakanlığı,
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Paris Başkonsolosluğu ile yaptığımız istişareler sonucunda kuyruğunda olan Ambulans uçağımız ile Türkiye'ye getirdik' dedi.


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