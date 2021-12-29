Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicronun hızla yayılıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmayacak
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Omicron'un hızla yayılıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklamada bulundu. Omicron varyantının vaka sayısında artışa neden olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, "Omicron varyantının hızla bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Omicronun hızla yayılıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmayacak
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada "Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı." dedi.

Toplantıda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetleyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

"TEDBİRLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

  • 2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.

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3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.

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