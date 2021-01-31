Sağlık Bakanı Koca aşı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı: Devletimiz var olsun

Bakan Koca aşı olan Selim dedenin gözyaşlarını tutamadığı duygu dolu görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, 'Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz' açıklamasında bulundu. Selim dedenin karlı ve soğuk bir günde evine gelerek aşı yapan sağlık personelinin karşısında kendini mahcup hissederek ağlaması, filyasyon ekibini duygulandırdı. Böcükler, sağlık ekibine teşekkür ederek 'Geçmişte çok zorluklar çekmiştim. Şimdi sağlık ekipleri evime hizmet getirince mahcubiyet duyarak gözyaşlarıma hakim olamadım. Tedavim için uğraşan sağlık ekibine teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun' dedi.