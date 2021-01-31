Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca aşı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı Devletimiz var olsun
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca aşı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı: Devletimiz var olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca bu görüntüleri paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca bu görüntüleri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Ödemelerin tarihi belli oldu

Ödemelerin tarihi belli oldu

Bakan Selçuk'tan ​ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği açıklaması.
Yeni hareketi herkesi şaşırttı

Yeni hareketi herkesi şaşırttı

​Saatlerce mazgalları izliyordu...
Tele1 sunucusu Ataklı PYD’ye ‘terör örgütü’ diyemedi: Elimde belge yok bilmiyorum

Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Şehir eşkıyası trafikte 3 kadına sopayla saldırmıştı.

Adliye'ye sevk edildiler

Adliye'ye sevk edildiler

​PKK paçavralı HDP Esenyurt ilçe binasına operasyonda yeni gelişme.
Salgın sürecini uzatabilir

Salgın sürecini uzatabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa Birliği'ne eleştiri.

ABD hiç<br>ders almamış

ABD hiç
ders almamış

​Teröre kalkan olmaya tam gaz devam ediyor.
Vaka artışında mutasyon şüphesi

Vaka artışında mutasyon şüphesi

​Türkiye'de detaylı izlemesi yapılıyor.

​İkinci istifa dalgası her an gelebilir.
Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

​Dernek değil depo olarak kullanıyoruz.
Korku filmi gibiydi

Korku filmi gibiydi

​Üç Türk denizci Türkiye'ye geldi.
Tarımsal ürünlere <br>üç ayaklı takip

Tarımsal ürünlere
üç ayaklı takip

​Fiyatlara yansımadan çözüm üretilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.