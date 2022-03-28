Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı.

Hayat

'Eko İklim Zirvesi' başlıyor: İklim değişikliği ile mücadele Anadolu’dan dünyaya yayılacak

30-31 Mart tarihlerinde Ato Congresıum’da gerçekleşecek Zirve’de, “iklim değişikliği” ve “yeşil dönüşüm” konuları a’dan z’ye tüm yönleriyle 360 derece ele alınacak. Zirve, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda paydaşı bir araya getiriyor. Dünyadaki ilk “ekonomi ve iklim değişikliği” temalı fuara da ev sahipliği yapacak Zirve’de, Türkiye’nin otomobili TOGG'da yer alacak. Ayna Grubu’nun Zirve’ye özel “insan” isimli bir şarkı seslendireceği zirvede, geri dönüşümü kağıt toplayıcısı bir genç anlatacak.