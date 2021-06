Sağlık Bakanı Koca illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli olarak açıklandı.

Haber Merkezi 01 Haziran 2021, 20:04 Son Güncelleme: 01 Haziran 2021, 20:59 Yeni Şafak