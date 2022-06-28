Sağlık Bakanı Koca: Kovid artık grip öneminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Kovid-19 vakalarının artmasına bağlı maske yasağının tekrar geri getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine, "Hastalık artık grip gibi seyrediyor. Fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Kovid-19 risk oluşturmaya yine devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Grip öneminde olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun" dedi.

REKLAM

KORONAVİRÜS Endişelendiren tablo: Vakalar bir haftada yüzde 50 arttı

"HEKİM VE HASTA AÇISINDAN ADİL BİR DÜZENLEME"

Bakan Koca, hekimlerle yaptığı bir toplantıdaki açıklamalarına yönelik sorulan "Hekimlik mesleğinin icrası dünyada hangi bakımdan zorlaşıyor?" sorusu üzerine şöyle dedi: