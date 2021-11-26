​Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC acil kullanım onayında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 bütçesini sundu. Sunumunda yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için ‘acil kullanım onayına’ müracaat edildiğini açıklayan Koca, şunları söyledi:

PANDEMİ HARCAMASI 20,7 MİLYAR TL: Kovid-19 pandemisi kapsamında; aşılarının alımı için 17 milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 2 milyar TL, Kovid-19 personel ek ödemeleri için ise 1,7 milyar TL olmak üzere toplamda 20,7 milyar TL cari harcama yapıldı.

OYNAT 01:00 Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesine tepki gösteren CHP'lilere: Sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı sunumu öncesinde yerli aşı müjdesini verdi.



Bakan Koca, TURKOVAC'ın bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat ettiğini belirtti. O sırada CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun tepkisi sonrası Koca, 'Türkiye'ye ve Türk bilim insanlarına güvenin. Bugün sevinmenizi beklerdim. Anlıyorum ki üzülüyorsunuz.' ifadelerini kullandı BiP'te paylaş

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YÜZDE 99 TEMASLI TAKİBİ: (Kovid-19 ile mücadele) Köy köy, mahalle mahalle, ev ev tarama yaparak yüzde 99’un üzerinde filyasyon ve temaslı takibi sağladık. Sahada görev yapan ekiplerimizle aşılarımızı ülkenin en ücra köşelere ulaştırdık.

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7 AŞI PROJESİ DESTEKLENDİ: TÜSEB tarafından toplam 7 adet aşı Ar-Ge projesine destek verildi. Yerli Kovid-19 inaktif aşımız TURKOVAC, acil kullanım onayına müracaat etmiştir. O sırada CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun tepkisi sonrası Koca, ‘Türkiye’ye ve Türk bilim insanlarına güvenin. Bugün sevinmenizi beklerdim. Anlıyorum ki üzülüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

80 ÜLKEYE SOLUNUM CİHAZI: Yerli solunum cihazı, 80 ülkeye ihraç edilmesinin yanısıra birçok ülkeye yardım amaçlı olarak da gönderilmiştir.

SMA TARAMASI BAŞLIYOR: SMA taramalarını evlilik öncesi ve yeni doğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor.

YATAĞA BAĞIMLIYA EVDE RAPOR: Yatağa tam bağımlı ya da cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız dışarı çıkması mümkün olmayan ve kronik hastalık tanısı almış vatandaşlarımıza evinde “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve “Mama, İlaç, Bez ve Cihaz Raporu” vereceğiz.

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Aşı Ar-Ge merkezi geliyor

Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, yeni bir müjde daha verdi. Koca, “50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız” dedi. Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir isimli ilaçla ilgili de bilgi veren Koca, şunları söyledi: 30-35 kat oranında daha ucuz maliyetle olacağını tahmin ettiğimiz ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşlarımızla buluşturacağımızı ümit ediyorum.

SMA BİLİM KURULU TOPLANACAK

Koca şöyle devam etti: (40 bin sağlıkçı ataması) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak. (SMA tedavisinde kullanılan Zolgensma isimli ilaç) Son 3-4 aydan bu yana özellikle bazı hasta gruplarında faydalı olabileceğiyle ilgili yayınlar çıkmaya başladı. Bu nedenle SMA Bilim Kurulu gelecek hafta toplanmış olacak”

25 bin bebeğe erken tanı

Bebek ve çocuklarımızın muhtemel sağlık problemlerini erkenden tespit ederek kalıcı hasar oluşmasını engellemek için taramalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolla toplamda yılda ortalama 25 bin bebek ve çocuğumuz erken tanı ile tedavi ve rehabilitasyon şansına sahip olmaktadır. Bölgesel pilot çalışma olarak başlattığımız konjenital adrenal hiperplazi taramasını önümüzdeki yıldan itibaren yurt sathında gerçekleştireceğiz.

İlaçta millilik öncelik

AK Parti’de bakanlarla milletvekillerini buluşturan istişare toplantılarında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir milletvekilinin, “İlaç konusu cari açığı oluşturuyor. Sağlık ve Sanayi Bakanlığı bu konuda ortak bir çalışma yapmalı” demesi üzerine Varank, “Bu konuda çalışıyoruz, yılbaşı sonrası öncelikli konumuz ilaçlarda yerli ve millilik. Bu konuda aşı çalışmamız var. Turkovac aşımız atılım yapacak” dedi.

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KORONAVİRÜS Herkes Turkovac olsun



