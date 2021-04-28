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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Yerli aşı yaygın kullanım öncesi son aşamada
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı yaygın kullanım öncesi son aşamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesajla açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedarikinin güçleşeceğini fakat haziran ayından sonra kolay ulaşım sağlanabileceğini vurguladı. Rus aşısından 50 milyon dozun Türkiye'ye geleceğini belirten Bakan Koca, aşının ülkemizde de üretileceğini ifade etti. Yerli aşı çalışmalarının da son aşamaya geldiğini belirten Sağlık Bakanı, "Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı yaygın kullanım öncesi son aşamada
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Yarın başlayacak ve Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam edecek tam kapanma öncesi düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası ulusa seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, "Önümüzdeki birkaç gün içinde yerli aşıda faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Ülkemizde vaka sayıları ve kayıpların artmasını durdurmak için kısıtlamaları bir kez daha sıkılaştırdık. Umarım ödediğimiz bu bedel salgından kurtulmamıza katkı sağlar.

Aşı tedariki güçleşecek

Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanımı onayı için son aşamaya gelindi. Aşı tedariki için anlaşma yapıldı.

Rus aşısı için anlaşmalar tamam

Türkiye, Sputnik aşısından 6 ay içerisinde 50 milyon doz almak için anlaşma yaptı. Bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır.

Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısından teslim alınan doz 30 milyonu geçecek. Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Sinovac için ise sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasiteyle birlikte elimize geçen doz artacak.

Yerli aşıdaki son durum

Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 hazırlıkları başlayacaktır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi'nde faz 1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz 1 çalışması devam eden bir değer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerini tamamlamış durumundadır. İntrenazal uygulanacak aşı adayımız için ise faz 1 çalışması için de araştırma ürünü hazırlanmıştır. Adenavirüs temelli vektör aşıssı adayımız üretilmiş ve faz 1 aşamasına ulaşmıştır.

Hint varyantı ilk kez Türkiye'de görüldü

Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenenbir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir. Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girerek ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür.Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir.

İstanbul'da ilk kez Hindistan varyantı görüldü
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İstanbul'da ilk kez Hindistan varyantı görüldü

"Sözün gücü azaldı ama sizin gücünüzden endişem yok"

Bunun son kısıtlama olmasını temenni ediyorum.Bu dönemi iyi değerlendirmeli ve sorumlu davranarak kısıtlamalara uyularak hareket etmeliyiz. Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, yoruldunuz.Sizlerden ricam bir seferberlik halinde mücadeleye katılmanızdır. Ramazan Bayramını huzurla karşılamak için birlikte mücadele verin, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da Hindistan varyantı ilk kez görüldü
OYNAT 01:46
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da Hindistan varyantı ilk kez görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir' ifadelerini kullandı.

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