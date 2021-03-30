Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan mutasyon açıklaması Türkiyedeki oranı şu anda yüzde 75lere ulaştı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması: Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan mutasyon açıklaması: Türkiyedeki oranı şu anda yüzde 75lere ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı.

Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var.

Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor.

Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

AK PARTİ KONGRELERİ

'Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz.

TERAVİH NAMAZI

Geçen seneki gibi Ramazan'da teravihler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek.

Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

BİONTEC AŞISI OLMAK İSTEMEYEN NE YAPACAK?

(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak.

NAZAL AŞI

Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz.

(Nazal aşı) Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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