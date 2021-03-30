Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan nazal aşı müjdesi 2-3 hafta içinde araştırma için üretime başlanacak
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan 'nazal aşı' müjdesi: 2-3 hafta içinde araştırma için üretime başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı" diye konuştu. Koca, "Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan nazal aşı müjdesi: 2-3 hafta içinde araştırma için üretime başlanacak
Sprey aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Koca, "Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Koca, "(Nazal aşı) Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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