Sağlık Bakanı Koca'dan ölüm rakamları gizleniyor iddialarına sert tepki: Nerede bu hayali ölümler?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 'ölüm rakamları gizleniyor' iddialarına şöyle cevap verdi:

ÖLÜM RAKAMLARI GİZLENİYOR MU?

Özellikle gündem konusu olan ölümle ilgili son günlerde siyasetin maalesef konusu yapılmaya başlayan bir durum oldu. Burada her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla gizli yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbiri vatandaşla alamazsınız. O rapora imza atan gurur kaynağı olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor. 1 Ocak -29 Nisan ölüm sayısı 160 bin 888. 2020 için 163 bin 191. Aradaki fark 2 bin 303. Beklenen ölümden bahsetmiyorum. Nüfus artışı nedeniyle ortalama son 5 yılda 2.89 gibi artıştan bahsetmiyorum. Peki, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımız 2 bin 992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim. Biz DSÖ'nün kodlamasıyla bütün dünyanın verdiği şekliyle pozitif olan vakaları bildiriyoruz. Şüpheli gördüğümüz hastalarımızı da asla tedaviden mahrum etmiyoruz. Filyasyonu uyguluyoruz. DSÖ 16 Nisan'a kadar bütün dünyaya PCR pozitif olan vakaların bildirilmesi şeklinde bir kod tanımlaması yapmıştı.

Ülkemiz için de PCR'ı yapılmamış vaka varsa şüpheli ise onu da pozitif bildirmiş oluruz. Pozitif olana vakaların PCR yapılmışsa bildirilmeli genel kural. DSÖ'ye bir yazı yazdık 'yanlış mı yapıyoruz' diye. 24 Nisan'da bize gelen yazı bununla ilgili bir sorun olmadığı şeklinde. Lütfen ölümler üzerinden siyaset yapmayalım. Çünkü bu mücadelenin herkesi kapsayacak şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum.

Yılı aylara, günlere bölerek sayıların verilmesi hiçbir şekilde doğru değil. 29 Nisan'a kadar ortalama yüzde 32 iken ilk 4 aydaki ölüm vakaların sayısı yüzde 34'lerde. Her ay eşit gitmiyor, bunu da bilelim.

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OYNAT 00:58 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İsveç’ten getirilen Gülüşken ile bir akrabalığım yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koca, 'Hiçbir akrabalık bağım yok, tanımıyorum. Tedavisi sürüyor. Biz birçok ülkeden vatandaşlarımızı getirdik. Sadece İsveç'ten değil. Hatta bir vatandaşımızı bir partinin milletvekilinin ricası ile getirdik' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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