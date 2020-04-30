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Koronavirüs Sağlıksız çalışma koşullarını protesto eden Amazon çalışanları Bezosun evinin önünde eylem yaptı
DÜNYA

Sağlıksız çalışma koşullarını protesto eden Amazon çalışanları Bezos'un evinin önünde eylem yaptı

ABD'li e-ticaret devi Amazon çalışanları koronavirüse karşı güvensiz çalışma ortamını şirketin kurucusu Jeff Bezos'un evinin önünde protesto etti. Protestocular, Bezos'un Washington DC'de bulunan evinin önünde devasa bir grafiti çizerek 'Amazon çalışanlarını koru' yazdı.

Haber Merkezi Diğer
Amazon çalışanları Bezos'un evinin önünde protesto düzenledi.
Amazon çalışanları Bezos'un evinin önünde protesto düzenledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada vatandaşlar eve kapanırken, internet üzerinden siparişlerde yoğunluk yaşanıyor.

İnternet siparişlerinin en yoğun olduğu şirketlerin başında ise ABD'li e-ticaret şirketi Amazon geliyor. Şirket, artan siparişlere yetişmek için binlerce kişiyi işe alırken, çalışanlar salgın sürecinde yeterince sağlık önlemi alınmaması nedeniyle şirkete tepkili.

Bu nedenle dün bir grup Amazon çalışanı, çalışma ortamının iyileştirilmesi, koruyucu ekipman ve risk ödemesi taleplerini dile getirmek için şirketin kurucusu Jess Bezos'un Washington DC'de bulunan 23 milyon dolarlık evinin önünde protesto düzenledi. 9 çalışan, Bezos'un evinin önüne devasa bir grafiti çizerek 'Amazon çalışanlarını koru' yazdı.

Bu sırada bölgeye polisin de geldiği ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığı öğrenildi. Eylem sırasında Bezos'un evinde olup olmadığı bilinmezken, Washington Post muhabiri evde bir hareketlilik gözlemlenmediğini bildirdi.

23 Nisan'da ABD'de 350'den fazla Amazon çalışanı koronavirüse karşı güvensiz çalışma ortamını protesto etmek amacıyla greve gitmiş, işçiler, haklarını şirketten alana kadar grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.

153 çalışana koronavirüs bulaştı

Virüsün ortaya çıkışından bu yana, 130 farklı Amazon fabrikasında çalışan 153 kişiye koronavirüs bulaştı. Bu ayın başlarında Amazon, şirketin pandemi sürecinde çalışma koşulları hakkında şikayetlerini bildiren üç çalışanı kovmuştu.

Şirket, tesislerinde derin temizliğin yapıldığını, işçilere koruyucu malzeme sağladığını ve binalarda mesafe kuralına uyulması için gerekli önlemleri aldığını iddia ediyor.

Bezos servetine 5 milyar dolar ekledi

Bezos, Amazon'un yüzde 11 hissesine sahip. Pandemi döneminde tüketicilerin geleneksel alışveriş yöntemlerini terk etmesiyle sektörün en büyüğü olan Amazon hisseleri yüzde 9 değer kazandı. Bezos'un serveti şubat ortasından bu yana 5 milyar dolar daha artarak, 143 milyar dolara ulaştı. Bezos'un en yakın rakibi olan Bill Gates'in serveti ise 107 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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