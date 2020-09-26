​Salgın yeniden kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere geldiği Samsun’da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nden sonra Orta Karadeniz’deki kentlerin durumlarını değerlendirmek ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun’a geldiğini belirterek “Koronavirüs salgınının Samsun’daki seyrini ele aldık. Sunulan sağlık hizmetlerinin durumu, ihtiyaçlar ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk’’ diye konuştu.

DÜŞÜŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMADI

Bakan Koca, 6 aydır koronavirüs salgını ile mücadele ettiklerini söyleyerek “Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış bildiğiniz gibi her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı illerimizde istemediğimiz artışlar görürken bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz’’ dedi.

YAYILMA POTANSİYELİ VAR

Bakan Koca, vaka artış hızının kontrol altın alındığını kaydederek, şöyle konuştu: “Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum. Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Yaz sonunda diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut.”

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Filyasyon süresi 13 saate indi

“Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun’da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu.” diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani Türkiye ortalamasının da altında olduğunu söylemek istiyorum. Samsunlu vatandaşlarımıza buradan önemli bir uyarım olacak. İlimizde 65 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun’da yüzde 17’dir ama hasta oranımız ise yüzde 28’dir. Yani yüzde 65 oranında daha fazla. Hastalığın 60 yaş üstüne daha fazla seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak, başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve elbette bizlerin görevi.” Temizlik, maske ve mesafenin bu salgına karşı en önemli önleyici güç olduğunu da kaydeden Bakan Koca, şunları söyledi: ‘’Bu tedbirlerden taviz veren her ülkede ve her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.”