Koronavirüs Salgında ölü sayısı 3,5 milyonu geçti
DÜNYA

Salgında ölü sayısı 3,5 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 404 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 518 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 144 bine ulaştı. Madrid'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1 yıldır kapalı olan sanat fuarları açıldı. Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklar da Kovid-19 aşısı yaptırabilecek, Japonya’da ise Kovid-19'un etkisiyle 1500 işletme iflas etti.

Haber Merkezi AA
Salgında ölü sayısı 3,5 milyonu geçti
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Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 976 bini, Hindistan'da 27 milyon 544 bini, Brezilya'da 16 milyon 275 bini ve Fransa'da 5 milyon 621 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 770 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yer alan çalışma, Çin’in Sinopharm aşısının Kovid-19'a karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğu yönündeki paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdığını duyurdu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ise Kovid-19'un ilk nerede, ne zaman ya da nasıl ortaya çıktığını henüz bilmediklerini ancak iki muhtemel senaryo üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

İspanya'da hızlı normalleşme

İspanya'da, yeni vaka ve can kayıplarının azalması ve 9 Mayıs'ta olağanüstü halin sonlandırılmasıyla adım adım normalleşmeye geçilmesinin ardından sanatsal faaliyetler yeniden başladı. Başkent Madrid'de "Art Madrid" adıyla 26-30 Mayıs tarihlerinde açılan çağdaş sanat fuarı, yaklaşık 1 yıl aradan sonra bu sektörde ilk olurken, normalleşmeye geçiş açısından da diğer sektörlere örnek oldu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings tarafından yöneltilen "Kovid-19 ile mücadelede, hükümetin başarısız politikaları nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiği ve kendisinin halka yalan söylediği" suçlamalarını reddetti.

Almanya'da 12 yaşından büyük çocuklar da aşı olabilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede 7 Haziran'dan itibaren 12 yaşından büyük çocukların da Kovid-19 aşısı yaptırabileceklerini belirtti.

Ukrayna'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 183 artarak 50 bin 76 kişi oldu.

Kanada'nın Manitoba eyaletinin, Kuzey Amerika kıtasında Kovid-19'un en etkin olduğu yer haline geldiği bildirildi.

Japonya’da Kovid-19 salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1500 işletme iflas etti.

Kolombiya'da son haftalarda Kovid-19 vaka ve ölü sayısının hızla yükselmesi üzerine hükümet, sağlıkta acil durumu 31 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Namibya Devlet Başkanı Hage G. Geingob ve eşi Monica Geingos Kovid-19'a yakalandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında gelecek 6 hafta içinde acilen 20 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat birimlerine Kovid-19'un kökenlerine ilişkin soruşturmalarını yoğunlaştırmaları için talimat vermesine tepki gösterdi.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'nın 12,8 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı temin edeceğini açıkladı.

Gürcistan'da Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandığı bildirildi.

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