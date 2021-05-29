Salgının etkileri 97 projeyle çözülecek

Kovid-19’un toplumsal etkilerini tespit ve bunların çözümüne yönelik olarak şubat ayında çağrıya çıkan TÜBİTAK, 160 farklı kurumdan gelen 682 projeden 97’sine destek verdi. TÜBİTAK, projeleri “Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler” adıyla 116 sayfalık bir kitapla paylaştı. Kitapta yer alan projelerden dikkat çekenler şöyle:

SİNEMA KRİZ DESTEK FONU

Salgının sinema sektörü üzerindeki yıkıcı ekonomik ve sosyal etkilerini araştırmak ve destek mekanizmalarını saptamak için elli iki sektör çalışanı ile derinlemesine görüşme yapıldı. Sektörün proje bazlı ve esnek çalışma koşullarına uygun olarak Sinema-Televizyon Kriz Destek Fonu oluşturulması önerildi. Sektör çalışanları için Sinema İş Yasası hazırlanması teklif edildi.

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YOĞUN BAKIMLARA SANAL ZİYARET

Sanal hasta ziyaretinin salgın sırasında uygulanması gereken önemli bir program olduğu tespit edilerek, tüm yoğun bakım ünitelerinin bu programı benimsemesi ve multidisipliner ekiplerini hazırlayarak kullanmaları önerildi.

Salgın sonrası yaşlı ebeveynlerin ve yetişkin çocuklarının yüz yüze görüşme sıklıkları azaldı, telefon ve görüntülü konuşma sıklıkları ise arttı. Kuşaklar arası pratik yardım ve bakım yardımı sıklıklarının azalması, özellikle yerel yönetimler tarafından yaşlı bireylere götürülecek hizmetlerin artırılması gerekliliğine işaret ediliyor. Kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi için hem yetişkin çocuklara, hem de yaşlı ebeveynlere psiko-sosyal destek sağlanması gerekliliği ortaya çıktı.

GÖZETİMLİ ELEKTRONİK SINAV SİSTEMİ

Bir başka projede ise uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini hem gözetimli hem de gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilmesi için internet bağlantısı olan masaüstü, dizüstü, akıllı telefon ve tablet gibi aygıtlar ile uyumlu bir elektronik sınav sistemi hedefleniyor. Sistemin; derin öğrenme ve şifreleme algoritmaları ile öğrencinin sınav anında yüz, göz ve el-kol hareketleri de otomatik incelenmek üzere öğretmenlerin iş yükünün azaltılması ve iletişim güvenliğinin gerçekleştirilmesi için geliştirilmesine devam edileceği belirtildi.

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