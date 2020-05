Şaşırtan araştırma: New York'ta 2 milyondan fazla kişiye koronavirüs bulaşmış olabilir New York'ta yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mart ayının sonuna kadar 2 milyondan fazla kişiyi enfekte ettiği sonucuna ulaştı. Test sonucuna göre her 7 kişiden 1'inin, yani test yapılanların yüzde 14'ünün, Kovid-19'a yakalanıp iyileştiği tespit edildi.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2020, 08:39 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2020, 08:49 AA