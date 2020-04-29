Şehir eşkıyası acile ciple daldı: Korona testi yapmadılar diye sinirlenmiş

Olay, dün akşam Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Güleryüz öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye başvurdu. Görevlilere koronavirüse yakalandığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine görevliler Güleryüz'ü vezneye yönlendirdi. Vezneye giden Güleryüz'ün iddiasına göre kendisinden ücret istendi.

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Ciple hastane kapısından girmeye çalıştı

Bunun üzerine tartışma çıktı. Öfkeyle dışarı çıkan Güleryüz, aracıyla hastane kapısından içeri girmeye çalıştı. Geri manevra yaparak tekrar kapıya çarpan Güleryüz camların kırılmasına neden oldu. Yaşanan tüm bu anlar hastane içerisinde büyük paniğe neden oldu. Olay anı saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Hastanenin güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek, Güleryüz'ü cipten indirerek polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken, cipte çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Pişman olduğunu söyledi

Yaşanılan olayı anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Mahmut Güleryüz, " İki üç gündür öksürüğüm vardı. Öksürüğüm geçmedi. Geçmeyince de kovid-19 testi için hastaneye gittim. Bana en yakın hastane buydu. Test için ücret talep ettiler benden. 'Biz de şüpheleniyoruz tomografi çekilecek' dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar. Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. Tv'lerde de söylediler 'ücretsiz yapılması gerekiyor' denildi. Sinirlendiğim için' arabayla girerim beni ciddiye alın' dedim. Bana 'ne yaparsan yap' dediler. Ben de sinirlendim aracımla girdim. Yapmaman gerekirdi ama o an sinirle yaptım. Pişmanım yapmamam gerekirdi " diye konuştu. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güleryüz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

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Hastaneden açıklama yapıldı



Bu arada olayın meydana geldiği özel hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

" Sağlık Bakanlığı yönetiminde koronavirüs salgını sebebiyle oluşturulan algoritmaya göre, herhangi bir özel hastaneye başvuran hastaların muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra COVID-19 tanısı konulması halinde süreç boyunca oluşan ve oluşacak tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmakta, hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 28.04.2020 tarihinde, saat 19.00 civarında gerçekleşen söz konusu olayda; ilgili şahıs hastanemizin acil servis birimine gelerek ve herhangi bir somut COVID-19 belirtisine sahip olmadığı halde, COVID-19 tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istemiştir. O sırada acil servis birimimizde görevli hekimimiz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra COVID-19'a ilişkin bir bulgu gözlemlemediğini ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizim bankosuna yönlendirmiştir. O sırada bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir"