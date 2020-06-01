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Koronavirüs Sınavlarda hijyeni BOREL sağlayacak Tüm adaylara sınav öncesinde dağıtılacak
TÜRKİYE

Sınavlarda hijyeni BOREL sağlayacak: Tüm adaylara sınav öncesinde dağıtılacak

Kovid-19’a karşı üretilen ve seri üretime geçirilen borlu antibakteriyel el dezenfektanı BOREL, şimdi de ÖSYM’nin yapacağı sınavlarda hijyeni sağlayacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan tüm sınavlarda kişisel hijyenin BOREL ürünleriyle sağlanması hedeflenirken, bu doğrultuda Eti Maden ve ÖSYM arasında yapılan ortak çalışmayla sınava girecek olan tüm öğrencilerin hijyeni, BOREL ürünleriyle sağlanacak.

34 BİN ADET TESLİM EDİLDİ

BOREL ürünleri ilk olarak 27 Haziran’da yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı ile 28 Haziran’da yapılacak Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarında öğrencilere dağıtılacak. BOREL ürünlerinin ÖSYM tarafından daha sonraki tarihlerde yapılacak olan sınavlarda da kullanılması planlanıyor. Sınavların yapılacağı tüm okullarda öğrencilerin kullanması amacıyla BOREL’in 1 litrelik büyük boy ürünleri yer alacak. Okul girişine konulacak pompalı 1 litrelik dezenfektanlardan ÖSYM’ye 34 bin adet teslim edilirken, okul girişlerinde polis, gözetmen ve öğrencilerin tamamı ellerini dezenfekte edecek.

6 MİLYON MENDİL ÜRETİLDİ

  • Bunun yanısıra her öğrenciye antibakteriyel özelliğe sahip BOREL emdirilmiş mendiller dağıtılacak. Böylelikle hem öğrencilerin kişisel hijyen gereksinimleri giderilecek hem de sınav esnasında kullanılacak olan masaların ve yüzeylerin temizliği sağlanacak. Normal ıslak mendillerin aksine borlu içeriği nedeniyle Kovid-19’a karşı da etkili olan mendillerden ÖSYM’ye 6 milyon adet teslim edilirken, 6 milyon daha ileri bir tarihte teslim edilecek. Antibakteriyel BOREL ıslak mendilleri şu an yalnızca ÖSYM’nin ihtiyacına göre özel olarak üretilirken, virüse karşı etkili olan ıslak mendilin paket halinde ilerleyen zamanda satışa sunulması için de hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'in seri üretimi başladı
OYNAT 00:44
Yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'in seri üretimi başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOREL'in seri üretimde olduğunu belirtti. BOREL'in haftaya raflardaki yerini alacağını kaydeden Dönmez, 'Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz.' ifadelerini kullandı.
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