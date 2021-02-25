​Sıra öğretmenlerde​

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü yüz yüze eğitime geçmesi nedeniyle öğretmenler için aşılama süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Çorum’un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşısını yaptırdı. “Öğretmenlerimizin burada elbette aşı olması bugün söz konusu ancak daha sonraki süreçte öğretmenlerimizin ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak” diyen Selçuk, şöyle devam etti: “Aşı tedarik sürecine bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız’da ya da 2023’e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz içinde aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak.”

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HER HAZIRLIĞI YAPTIK

1 Mart’ta başlayacak yüz yüze eğitime de değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “Biz aslında hep uygulamaya gayret ediyoruz. Salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği standartlara göre her türlü hazırlığını yaptı. Okullarımız hazır. Okulum Temiz Belgesi’ni okullarımızın tamamına yakını almış durumda. Diğer okullarımız açılacak. Bu anlamda da biliyorsunuz dünyada da aşılama yeni başlıyor. Birçok ülke okulunu açmaya başladı. Çok sayıda ülke okulları tümüyle açtığı konusunda duyuruda bulunuyorlar ama dünyada hiçbir ülkede tüm ülkenin aşılandığı dolayısıyla tüm öğretmenleri aşılandığı bir durumda söz konusu değil.”