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Koronavirüs Sivasta 80lik çift koronavirüsü yendi Yaşlı çift taburcu oldu
TÜRKİYE

Sivas haberleri: Sivas'ta koronavirüsü yenen yaşlı çift taburcu oldu

Sivas'ta 80’lik çift koronavirüsü yendi: Yaşlı çift taburcu oldu

Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 82 yaşındaki Ali İhsan ile 78 yaşındaki eşi Kamer Corut, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi. Yaşlı çift hastanede 7 gün koronavirüs tedavisi gördü.

Haber Merkezi AA
Koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu oldu.
Koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu oldu.

Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde yaşayan 82 yaşındaki Ali İhsan ile 78 yaşındaki eşi Kamer Corut, bir hafta önce yorgunluk, baş ve kas ağrısı ile nefes darlığı şikayetiyle Sivas Numune Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan Kovid-19 testinde yaşlı çiftin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Pandemi hastanesi olarak kullanılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAĞEM) tedavi altına alınan Corut çifti, 7 günlük tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu oldu.

Manisa'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı: Hepsi kamera ile kayıt altına alınacak
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Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, Manisa'da Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla yeni tedbirler aldı.
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Buna göre, il genelinde düğün, kına, sünnet ve nişan gibi etkinliklerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilebilmesi için etkinlik sahiplerinden, etkinliğin başlangıcından bitimine kadar tüm etkinliği içeren kamera kaydının yapılması ve istenildiğinde ilgili birimlere sunulması hususunda taahhüt alınmasına karar verildi.
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Ayrıca hicri takvime göre muharrem ayının gelmesi dolayısıyla il genelinde yapılan aşure hayırlarının dağıtımının sadece belediyelerin göstereceği yer ve zamanda maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının tedbirleri alınmak koşuluyla yapılması karalaştırıldı.
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Açıklamada yeni alınan tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılacağı belirtildi.
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Manisa'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
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Manisa'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
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Manisa'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
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Manisa'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
Title
Manisa'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
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Manisa'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
Manisa'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı: Hepsi kamera ile kayıt altına alınacak
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan düğün, nişan ve sünnet gibi toplu etkinliklerin tamamının kamera kaydının alınmasına ve aşure hayırlarının sadece belediyelerin belirlediği yerlerde ve zamanda hijyenik koşullarda yapılmasına karar verildi.


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