Sivas'ta 80’lik çift koronavirüsü yendi: Yaşlı çift taburcu oldu

Buna göre, il genelinde düğün, kına, sünnet ve nişan gibi etkinliklerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilebilmesi için etkinlik sahiplerinden, etkinliğin başlangıcından bitimine kadar tüm etkinliği içeren kamera kaydının yapılması ve istenildiğinde ilgili birimlere sunulması hususunda taahhüt alınmasına karar verildi.