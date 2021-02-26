Koronavirüs Sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk 56 saat başladı
TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk: 56 saat başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk: 56 saat başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 56 saat sürecek kısıtlama öncesi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne genelge gönderildi. Genelgeye göre, vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için bu hafta sonuna özel vergi dairelerinin açık olacağı duyurulurken, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyenler, belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
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İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.

Yasaktan muaf olan işletmeler

Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Yarın ve pazar günü de 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

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Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk

Vergi borçlarını ödemek isteyenler de borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişlerinden yeni genelge: Vergi daireleri hafta sonu açık olacak
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