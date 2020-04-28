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Koronavirüs Sokağa çıkma yasağı varken 38 bin test kime yapıldı?
TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağı varken 38 bin test kime yapıldı?

Türkiye'de test sayıları koronavirüs salgını ile mücadelenin en kritik aşamalarından birini oluşturuyor. Günlük 40-50 binin üzerine çıkan testler sayesinde çok sayıda hasta tespit ediliyor ve buna göre tedbirler alınıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağında dahi test sayısı 30 binin altına düşmezken, 'Bu testler kime yapılıyor?' sorusu gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Birincisi, hastanelere şikayetle başvuranlara. İkincisi filyasyon ile tespit edilen kişilere ve üçüncüsü ise hastanelerdeki sağlık çalışanlarına yapılıyor" yanıtını verdi.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türkiye'de koronavirüs test sayısı 1 milyona yaklaştı.
Türkiye'de koronavirüs test sayısı 1 milyona yaklaştı.

Koronavirüs salgını ile mücadelesini çok boyutlu alanlarda sürdüren Türkiye, bugüne kadar 900 binden fazla test gerçekleştirdi.

Uzmanlar, koronavirüs salgınının önlenmesi için atılması gereken en temel adımlardan birinin test sayısını arttırmak olduğunu uzun süredir vurguluyor.

Bilindiği üzere, koronavirüs semptomlarının birini dahi gösteren hastalara test yapılmaya başlandı ve yaygın testler sayesinde 110 bini aşkın vaka tespit edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRECİNDE KİMLERE TEST YAPILDI?

4 günlük sokağa çıkma yasağında bile günlük test sayısı 30 binin üzerindeyken, bu testlerin kime yapıldığı sorusu da merak konusu oldu.

HASTANELERE BAŞVURANLARA YAPILIYOR

Yeni Şafak'a bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde testlerin ilk olarak hastanelere başvuranlara yapıldığını söyledi.

FİLYASYON İLE TESPİT EDİLENLER TESTTEN GEÇİRİLİYOR

İkinci aşamada ise filyasyon süreci ile tespit edilen hastalara uygulanan testler var. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, temas zinciri ile tespit edilen kişilerin ambulans ile hastaneye getirildiğini ve testlerinin yapıldığını belirtiyor.

Üçüncü aşamada ise koronavirüs ile öncephede savaşan sağlık personelleri var. Özellikle salgının yoğun olduğu bölgelerdeki hastanelerdeki doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına belli periyodlarla test yapılıyor.

KORONAVİRÜS TESTİNİ HERKES YAPTIRABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehbere göre, koronavirüs bulaştığından şüphelenen hastaların öncelikle ALO 184 hattını araması gerekiyor ve hastalardan genelde aile sağlığı merkezine gitmeleri isteniyor.

Hastaların öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı ve ateş gibi şikayetlerini değerlendiren aile hekimleri, şüpheli vakaları test için hastanelere yönlendiriyor.

HAFİF SEMPTOMLARLA GEÇİRENLER EVDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 60 bini aşarken, test sonuçları pozitif çıkan hastaların büyük bölümü tedavi sürecini evlerinde geçiriyor. Risk faktörü taşımayan bu hastaların evdeki tedavi süreçleri ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Aile hekimleri tarafından test sonucu pozitif çıkan hastalar her gün aranarak semptom sorgulaması yapılıyor. Evde izolasyonu takip edilen kişiler, il ve ilçe sağlık müdürlüğünün koordinasyonunda sağlanan ilaçları kullanıyor" bilgisini paylaştı.

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