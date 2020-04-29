Soma'da 2 apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan karantina uygulamalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Zeytin Sokak No:13 ve İnönü Mahallesi Kutup Sokak No:11 adreslerinde bulunan 2 apartmanda 29.04.2020 tarihi itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Ayrıca ilimiz Alaşehir ilçesi Caberfakıllı Mahallesi’nde 15.04.2020 tarihi itibariyle başlatılan 14 günlük karantina uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 05.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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