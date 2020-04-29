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Koronavirüs Somada 2 apartman karantinaya alındı
TÜRKİYE

Soma'da 2 apartman karantinaya alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde iki apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakıllı Mahallesi’nde 15 Nisan’da başlatılan ve bugün sona ermesi beklenen karantina süresi 5 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Manisa Valiliği, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan karantina uygulamalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Zeytin Sokak No:13 ve İnönü Mahallesi Kutup Sokak No:11 adreslerinde bulunan 2 apartmanda 29.04.2020 tarihi itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Ayrıca ilimiz Alaşehir ilçesi Caberfakıllı Mahallesi’nde 15.04.2020 tarihi itibariyle başlatılan 14 günlük karantina uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 05.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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