Koronavirüs salgınında 30 Ağustos bilançosu açıklandı: Ağır hasta sayımız artıyor!

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden paylaştığı bilançoda, ölü ve vaka sayısındaki artışlar devam ediyor.

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi ise hayatını kaybetti.

Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/PyX1UvPtdG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2020





Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

29 Ağustos koronavirüs verileri.

28 Ağustos koronavirüs verileri.

27 Ağustos koronavirüs verileri.

26 Ağustos koronavirüs verileri.

25 Ağustos koronavirüs verileri.