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TÜRKİYE

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı

Koronavirüs salgınında 30 Ağustos bilançosu açıklandı: Ağır hasta sayımız artıyor!

Ülke genelindeki 30 Ağustos koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açılandı. Tabloya göre bugün koronavirüsten 42 kişi hayatını kaybederken yeni vaka sayısı 1482 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden paylaştığı bilançoda, ölü ve vaka sayısındaki artışlar devam ediyor.

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi ise hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

29 Ağustos koronavirüs verileri.

28 Ağustos koronavirüs verileri.

27 Ağustos koronavirüs verileri.

26 Ağustos koronavirüs verileri.

25 Ağustos koronavirüs verileri.

Türkiye'nin 29 Ağustos koronavirüs sonuçları açıklandı: Tedbirlere uymada gevşek olamayız
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Türkiye'nin 29 Ağustos koronavirüs sonuçları açıklandı: Tedbirlere uymada gevşek olamayız

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