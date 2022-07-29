Koronavirüs Sonbaharda yeni bir pik görülebilir
TÜRKİYE

Sonbaharda yeni bir pik görülebilir

Uzmanlar artan koronavirüs vakalarının sonbaharda yeni bir pik yapacağını belirtiyor. Avrupa’da BA1 varyantı giderek artışa geçerken, yeni varyantların Türkiye’de de baskın hale gelmesi bekleniyor. BA1 varyantının klinik durumunun biraz daha ağır seyrettiği biliniyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Sonbaharda yeni bir pik görülebilir
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Koronavirüste günlük vaka sayıları bir haftada dörde katlandı. Ancak artışın durmayacağını söyleyen uzmanlar sonbahar ile yeni bir pik görülebileceği üzerinde duruyor. Avrupa’da BA1 varyantının giderek artışa geçtiğine dikkat çeken uzmanlar, yeni varyantların Türkiye’de de çıkabileceğini söylüyor. BA1 varyantının klinik durumunun biraz daha ağır seyrettiği biliniyor.

KÖTÜ SENARYO KAPIDA

Omicron’un alt varyantlarının bir kişiden 19 kişiye bulaştığı göz önünde bulundurulduğunda bir önceki günkü vaka sayısının ikinci gün ikiye, üçe katlandığı görülüyor. Uzmanlar bir süre daha vakalarda artış görüleceğini ve pik yapıp ardından düşüşe geçeceği görüşünde. Sonbahar itibariyle kötü senaryo ile karşılaşılabileceği ve bu kötü senaryolara karşı bireysel tedbirlerin titizlikle alınması gerektiği belirtiliyor.

BA1 VARYANTI TÜRKİYE’DE DE GÖRÜLEBİLİR

Avrupa’da Omicron’un bir diğer alt varyantı BA1 vakaları artışa geçti. Uzmanlar sadece virüsün artış hızının değil varyantların analizinin de yapılması gerektiğini söylüyor. Halk arasında dolaşan birçok varyantın olduğu ancak bu varyantlara karşı alınacak önlemlerin aynı olduğu belirtiliyor. BA1 varyantının birçok alt grubunun olduğunun ve klinik durumunun daha ağır seyrettiğinin altını çizen uzmanlar, Omicron’un diğer alt varyantlarının olduğu gibi BA1 varyantının da daha hızlı ve kolay bulaşma özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor.

SOLUNUM YOLLARINDA ETKİLİ

BA1 varyantında yüksek ateş, öksürük ve akciğer tutulumu belirtilerinin öne çıktığı gözlemleniyor. Uzmanlar bu belirtilere göre bundan sonra meydana gelebilecek varyantların da hem üst solunum hem de alt solunum yollarını etkileyeceğini söylüyor. Alt varyantların ortak özelliğinin, aşı yaptırmamış ya da hatırlatma dozunun üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmiş kişilere daha kolay bulaşması olduğu belirtiliyor.

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