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Koronavirüs sonunda akıllandılar Pekinde vahşi hayvan satana büyük ceza
DÜNYA

sonunda akıllandılar: Pekin'de vahşi hayvan satana büyük ceza

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Çin’deki hayvan pazarlarından yayılması büyük tartışma konusu olmuştu. Çin, dünya genelinde 3 milyonu aşkın kişiye bulaşan virüs nedeniyle vahşi hayvanların avlanmasını, satılmasını ve tüketilmesini yasakladı. Söz konusu karara uymayan kişi veya işletmelere bu yolla elde ettikleri gelirin 5 katı para cezası kesileceği açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüsün Vuhan'daki vahşi hayvan pazarından dünyaya yayıldığı iddia ediliyor.
Koronavirüsün Vuhan'daki vahşi hayvan pazarından dünyaya yayıldığı iddia ediliyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan bugün küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün nasıl insanlara geçtiğine dair pek çok teori bulunuyor. En yaygın olanı ise salgının sıfır noktasının Vuhan'da vahşi hayvaların da satıldığı pazar olduğu iddiası. Bu iddia kanıtlanamamış olsa da Çin aldığı yeni karar ile bu ve benzeri yerler için yeni kısıtlamalar getirdi.

Koronavirüs dünyaya buradan yayılmıştı: Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette
KORONAVİRÜS
Koronavirüs dünyaya buradan yayılmıştı: Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

Yasak geldi

Çin merkezli Global Times'ta yer alan habere göre; ülkenin başkenti Pekin'de vahşi hayvanların avlanması ve satılması ve tüketilmesini yasaklama kararı aldı. Kent meclisi tarafından alınan karar cuma günü yürürlüğe konuldu. Söz konusu karar kapsamında restoranların bu hayvanları satmasına da yasak getirildi.

Koronavirüsü tüm dünyaya yayan Çin'de bir zamanların en popüler yiyeceğiydi: Bambu fareleri
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü tüm dünyaya yayan Çin'de bir zamanların en popüler yiyeceğiydi: Bambu fareleri

  • Dijital ortamlardan satış yapan platformlara da yeni kısıtlamalar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu karara uymayan kişi veya işletmelere bu yolla elde ettikleri gelirin 5 katı para cezası kesileceği açıkladı.

Çin'de ‘vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı’ iddia edildi: Büyükelçilikten anında yalanlama
KORONAVİRÜS
Çin'de ‘vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı’ iddia edildi: Büyükelçilikten anında yalanlama
Kanuna uymayanlara maddi kazancın belirlenememesi durumunda ise 50 bin Yuan (Yaklaşık 7 bin dolar) para cezası kesileceği bilgisinin de altı çizildi.
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