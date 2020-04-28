sonunda akıllandılar: Pekin'de vahşi hayvan satana büyük ceza

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan bugün küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün nasıl insanlara geçtiğine dair pek çok teori bulunuyor. En yaygın olanı ise salgının sıfır noktasının Vuhan'da vahşi hayvaların da satıldığı pazar olduğu iddiası. Bu iddia kanıtlanamamış olsa da Çin aldığı yeni karar ile bu ve benzeri yerler için yeni kısıtlamalar getirdi.

KORONAVİRÜS Koronavirüs dünyaya buradan yayılmıştı: Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

Yasak geldi

Çin merkezli Global Times'ta yer alan habere göre; ülkenin başkenti Pekin'de vahşi hayvanların avlanması ve satılması ve tüketilmesini yasaklama kararı aldı. Kent meclisi tarafından alınan karar cuma günü yürürlüğe konuldu. Söz konusu karar kapsamında restoranların bu hayvanları satmasına da yasak getirildi.

KORONAVİRÜS Koronavirüsü tüm dünyaya yayan Çin'de bir zamanların en popüler yiyeceğiydi: Bambu fareleri

Dijital ortamlardan satış yapan platformlara da yeni kısıtlamalar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu karara uymayan kişi veya işletmelere bu yolla elde ettikleri gelirin 5 katı para cezası kesileceği açıkladı.

KORONAVİRÜS Çin'de ‘vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı’ iddia edildi: Büyükelçilikten anında yalanlama

Kanuna uymayanlara maddi kazancın belirlenememesi durumunda ise 50 bin Yuan (Yaklaşık 7 bin dolar) para cezası kesileceği bilgisinin de altı çizildi.