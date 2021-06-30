Koronavirüs Sputnik V de devreye giriyor
TÜRKİYE

Sputnik V de devreye giriyor

Türkiye, Rus aşısı Sputnik V’i temmuz başında devreye almayı planlıyor. Böylelikle üçe çıkacak aşı çeşitliliği ilerleyen haftalarda yerli aşı TURKOVAC ile dörde ulaşacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Sputnik V de devreye giriyor
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Rus aşısı Sputnik V’i temmuz başında devreye almayı planlıyor. Böylelikle üçe çıkacak aşı çeşitliliği ilerleyen haftalarda yerli aşı TURKOVAC ile dörde ulaşacak. 6 ay içinde 50 milyon doz teslim edilmesi planlanan Rus menşeli Kovid-19 aşısı Sputnik V’in ilk sevkiyatı 14 Haziran’da Türkiye’ye ulaşmıştı. Aşının aynı gün analiz çalışmalarına da başlandı.

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  • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirilen Sputnik V aşısından alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına gönderildi. Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. En az 14 gün süren testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacak. Temmuz başında sisteme dahil edilerek tercih edecek vatandaşlara vurulacak.
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