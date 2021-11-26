Koronavirüs Süper varyant yayılıyor İsrailde de tespit edildi
DÜNYA

'Süper varyant' yayılıyor: İsrail’de de tespit edildi

Doğu Afrika ülkesi Malavi’den İsrail'e giden üç kişide koronavirüsün 'süper varyant' olarak da adlandırılan B.1.1.529 varyantı tespit edildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, söz konusu kişilerin karantinaya alındığını belirtirken, İsrail hükümeti ise yeni mutasyon ile mücadele kapsamında Sahra Altı Afrika ülkelerine gidiş gelişleri yasaklama kararı aldı.

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Haber Merkezi İHA
Süper varyant yayılıyor: İsrail’de de tespit edildi
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Koronavirüsün Afrika’da tespit edilen ve B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni mutasyonu giderek yayılmaya devam ediyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Malavi’den İsrail’e dönen ve koronavirüse karşı aşılanmış 3 kişide B.1.1.529 adlı Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiği ve bu kişilerin karantina altına alındığı ifade edildi.

DELTA'DAN DAHA HIZLI YAYILIYOR

Bakanlık duyurusu üzerine bugün konuya ilişkin İsrail hükümeti, Kabine Toplantısı düzenleme kararı aldı. Yeni mutasyonu tartışmak için düzenlenen Kabine toplantısında İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu ve koronavirüsün delta mutasyonundan daha hızlı yayıldığını ve yetkililerin ise yeni mutasyonun koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan etkilenip etkilenmediğine yada daha ölümcül olup olmadığına dair bilgi topladığını kaydetti.

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İsrail’de B.1.1.529 mutasyonunun tespit edilmesine ilişkin Bennett yaptığı açıklamada, "Şu anda acil bir durumun eşiğindeyiz. Herkesten hazırlıklı olmasını ve günün her saatinde çalışmaya tam olarak katılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bennett’in açıklamasının ardından İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sahra Altı Afrika’daki tüm ülkelerin, yabancı uyrukluların İsrail’e seyahat etmesinin yasaklandığı "kırmızı ülkeler" olarak kabul edileceği belirtildi.

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İsraillilerin bu ülkeleri ziyaret etmelerinin yasak olduğunu ve bu ülkelerden dönenlerin bir süre boyunca karantina altına alınacağını bildiren hükümet, İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta içinde kırmızı ülkeleri ziyaret eden tüm kişileri tespit etmek için çalışma yürüteceğini ve bu kişilere testlerinin yapıldığı sürç içinde kendilerini karantinaya almaları talimatı vereceğini aktardı.

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