Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Suudi Arabistan duyurdu İşte yeni umre tedbirleri
TÜRKİYE

Suudi Arabistan duyurdu: İşte yeni umre tedbirleri

Suudi Arabistan, geçtiğimiz günelrde koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurmuştu. Bu kapsamda yeni tedbirler açıklandı. Buna göre; umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşması ve dokunması engellenecek. Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gelecek pazar yeniden başlayacak umre ziyaretleri için alınacak bu önlemlerin neler olduğu açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği ifade edilen haberde, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtildi. Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği aktarılan haberde, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

Umre için umutlandıran gelişme: Suudi Arabistan kademeli olarak ziyaretçi kabul edecek
DÜNYA
Umre için umutlandıran gelişme: Suudi Arabistan kademeli olarak ziyaretçi kabul edecek

Günlük 6 bin kişiye açılacak

İçişleri Bakanlığı kaynakları 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Suudi Arabistan umre için tarih verdi: 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlıyor
DÜNYA
Suudi Arabistan umre için tarih verdi: 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlıyor

Hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutuldu

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

2020 umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?
HAYAT
2020 umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?
Abone Ol Google News
Yorgan yastıklı önlem

Yorgan yastıklı önlem

Arabalarını böyle korudular.
Tedirgin eden ses

Tedirgin eden ses

'Fokurdama ve gaz neyin nesidir, merak içerisindeyiz.'
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı

400 yıllık derbi:<br> Lahanacılar ve Bamyacılar

400 yıllık derbi:
Lahanacılar ve Bamyacılar

​Sultanların uğruna şiirler yazdığı ezeli rekabet...

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​Stalin'in desteğinden güç bularak pervasızca işgal ettiler.

Balıkçılar 'Bu paraya<br> bulamazsınız' diyor

Balıkçılar 'Bu paraya
bulamazsınız' diyor

​Trakya'da tezgahlar balıkla doldu taştı, vatandaş memnun.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakam vekili koronavirüse yakalandı
Gündem

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Taşköprü Kaymakam vekili koronavirüse yakalandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Vali Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü’nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor
Teknoloji

Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin gelecek yılın ortalarında başlamasının beklendiğini, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının da gelecek yıl teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Demir, "(Aksungur ve Akıncı) Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız" dedi.
Süper Lig'in Arjantinli yıldızı Biglia'nın maaşı ortaya çıktı
Spor

Süper Lig'in Arjantinli yıldızı Biglia'nın maaşı ortaya çıktı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en flaş imzalarından bir tanesi Fatih Karagümrük'ün Lucas Biglia hamlesiydi. Trabzonspor'da Sosa'nın gidişi sonrası gündeme gelen oyuncu, önceki dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer ihtimalleri arasına girmişti. Peki 34 yaşındaki Biglia, Süper Lig'e nasıl geldi ve Karagümrük'ten ne kadar kazanacak? Konuya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.