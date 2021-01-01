Koronavirüs Test süreci başladı
TÜRKİYE

​Test süreci başladı

Test süreci başladı

Çin’den alınan Kovid-19 aşıları için Türkiye’de 14 gün sürecek zorlu test süreci başladı. Fiziksel muayene dışında her seriden alınacak bir aşı numunesi miktar analizi, ineaktiflik testlerine tabi tutulacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’den Türkiye’ye ulaşan ilk parti 3 milyon doz Kovid-19 aşısı için zorlu test süreci için kollar vakit kaybetmeksizin sıvandı. İç sıcaklığı 2- 8 derece özel tasarlanan 17 konteynerle Ankara’ya ulaşan aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Halk sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarındaki 14 günlük test süreci başladı. İşte aşıların laboratuvarda geçeceği aşamalar:

ISI KAYDINA KONTROL

  • İlk olarak aşıların Çin’den Ankara’ya yaklaşık 10 saat süren uçak yolculuğundaki ısıları kontrolden geçirildi. Aşılar, üretim laboratuvarlarından çıktıktan sonra, konteynerlere yüklendiğinde 2-8 derecede gelmesi gerekiyor. Bu nedenle konteynerlerin içinde ısı takip cihazı konuldu. Cihaz, sürekli olarak ısıyı kaydetti. Türkiye’ye geldiğinde aşılar, depolara indilirken ısı takip cihazındaki kayıtlar kontrol edildi. Ondan sonra depoya kabul işlemi gerçekleşti.

FİZİKSEL MUAYENE

Isı kontrolünü fiziki muayene takip edecek. 3 milyon doz aşının şişe kapakları, hava alıp almadığı, konteynerlerde kırık olup olmadığı, etiketlerde gereken bilgilerin yazıp yazmadığı fiziksel muayenede incelenecek. Sonrasında ise aşıların her bir serisinden numune alınacak. Alınan aşılar karıştırılarak daha geniş saptama alanı oluşarak testler yapılacak.

İNEAKTİFLİĞİNE TEST

  • Aşılar, laboratuvara geldikten sonra miktar analizi yapılacak. Aşılardaki virüs, vero hücre kültürü ekilerek, virüsün canlı mı değil mi, ineaktif olup olmadığına bakılacak. 4-5 gün arayla üç sefer pasajlanacak. Bu incelemeler 14 günde sonuçlanacak. Bu süreçleri geçen aşılar, deney hayvanlarına vurulacak. Hayvanlarda, herhangi bir değişiklik var mı, yeme içme değişti mi, ateş var mı incelenecek. 14 gün sonra deney hayvanlarından tekrar kan alınacak. Ayrıca deney hayvanlarına aşının yapıldığı noktadaki dokuların zarar görüp görmediğine bakılacak. Kovid-19 virüsü bulunup bulunmadığına ilişkin PCR testi yapılacak.

GEÇERSE UYGUN ONAYI

Aşının içinde korona dışında başka virüsün olup olmadığı incelenecek. Zamanı daha verimli kullanarak, aşılama sürecini hızlandırmak için aynı anda deney hayvanları aşılanacak, vero hücre kültürüne verilecek, yabancı bakteri olup olmadığı incelenecek. Aşılar, bu testleri geçtikten sonra uygun raporu verilecek.

Abone Ol Google News
PKK için çalışacaklar

PKK için çalışacaklar

​Avrupa'daki Yahudi lobisi Türkiye'ye karşı iş başında.
Lütfen çalmayın

Lütfen çalmayın

​Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli turist endişesi.
Hindistanda skandal yasak

Hindistan'da skandal yasak

​Yedi yüzden fazla Müslüman okulu kapatılacak.
Gaybubet evinde yakalandı

Gaybubet evinde yakalandı

Muhsin ​Yazıcıoğlu suikastının karakutusu.
İngiltere yardım etti

İngiltere yardım etti

Süleymani'nin ölüm yıl dönümü öncesinde İran'dan yeni iddia.
CHP'li vekilden <br>ahlaksız teklif

CHP'li vekilden
ahlaksız teklif

​Pınar Gültekin'in babası o ismi açıkladı.
CHP zihniyeti asla değişmez

CHP zihniyeti asla değişmez

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'dan CHP'li Sağlar'a tepki.
Kameralara saldırdı

Kameralara saldırdı

İstiklal Caddesi'ne giremeyen turist hıncını basından çıkardı.
Danıştay<br>görevden aldı

Danıştay
görevden aldı

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Sarı ihaleye fesat karıştırmaktan mahkum olmuştu.
Kartpostallık manzara

Kartpostallık manzara

​Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi.
80 saatlik<br>kısıtlama başladı

80 saatlik
kısıtlama başladı

Bakkal, market, manav ve kasaplar açık olacak mı?
Kısıtlamalar<br>sonuç veriyor

Kısıtlamalar
sonuç veriyor

​Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Kutlu Olsun Türkiyem!

Kutlu Olsun Türkiyem!

​Kahraman Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı.
"Bunu imzalat getir" devri bitiyor

"Bunu imzalat getir" devri bitiyor

​e-Devlet yıllık 4 milyar lira tasarruf sağladı.

Pınar'ın babası Gültekin: CHP'li Süleyman Girgin bana 'davadan' vazgeç dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.