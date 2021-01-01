Çin’den Türkiye’ye ulaşan ilk parti 3 milyon doz Kovid-19 aşısı için zorlu test süreci için kollar vakit kaybetmeksizin sıvandı. İç sıcaklığı 2- 8 derece özel tasarlanan 17 konteynerle Ankara’ya ulaşan aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Halk sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarındaki 14 günlük test süreci başladı. İşte aşıların laboratuvarda geçeceği aşamalar:

ISI KAYDINA KONTROL

İlk olarak aşıların Çin’den Ankara’ya yaklaşık 10 saat süren uçak yolculuğundaki ısıları kontrolden geçirildi. Aşılar, üretim laboratuvarlarından çıktıktan sonra, konteynerlere yüklendiğinde 2-8 derecede gelmesi gerekiyor. Bu nedenle konteynerlerin içinde ısı takip cihazı konuldu. Cihaz, sürekli olarak ısıyı kaydetti. Türkiye’ye geldiğinde aşılar, depolara indilirken ısı takip cihazındaki kayıtlar kontrol edildi. Ondan sonra depoya kabul işlemi gerçekleşti.

FİZİKSEL MUAYENE

Isı kontrolünü fiziki muayene takip edecek. 3 milyon doz aşının şişe kapakları, hava alıp almadığı, konteynerlerde kırık olup olmadığı, etiketlerde gereken bilgilerin yazıp yazmadığı fiziksel muayenede incelenecek. Sonrasında ise aşıların her bir serisinden numune alınacak. Alınan aşılar karıştırılarak daha geniş saptama alanı oluşarak testler yapılacak.

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İNEAKTİFLİĞİNE TEST

Aşılar, laboratuvara geldikten sonra miktar analizi yapılacak. Aşılardaki virüs, vero hücre kültürü ekilerek, virüsün canlı mı değil mi, ineaktif olup olmadığına bakılacak. 4-5 gün arayla üç sefer pasajlanacak. Bu incelemeler 14 günde sonuçlanacak. Bu süreçleri geçen aşılar, deney hayvanlarına vurulacak. Hayvanlarda, herhangi bir değişiklik var mı, yeme içme değişti mi, ateş var mı incelenecek. 14 gün sonra deney hayvanlarından tekrar kan alınacak. Ayrıca deney hayvanlarına aşının yapıldığı noktadaki dokuların zarar görüp görmediğine bakılacak. Kovid-19 virüsü bulunup bulunmadığına ilişkin PCR testi yapılacak.

GEÇERSE UYGUN ONAYI

Aşının içinde korona dışında başka virüsün olup olmadığı incelenecek. Zamanı daha verimli kullanarak, aşılama sürecini hızlandırmak için aynı anda deney hayvanları aşılanacak, vero hücre kültürüne verilecek, yabancı bakteri olup olmadığı incelenecek. Aşılar, bu testleri geçtikten sonra uygun raporu verilecek.