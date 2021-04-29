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Koronavirüs Testin serüveni
TÜRKİYE

Testin serüveni

Pandemi döneminde vaka tespitinde önemli rol oynayan PCR test sayısı 47 milyona yaklaşırken filyasyondan laboratuvara uzanan zincirin hikayesi detaylarıyla dikkat çekiyor. Filyasyon görevlisi Dr. Mustafa Abdullah Demirel, örnek alımında, Mikro Biyoloji Uzmanı Dr. Sevda Meryem Baş da laboratuvarda teste ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Testin serüveni
Yeni Şafak koronavirüs testinin filyasyon ekiplerinden mikrobiyoloji uzmanlarının incelediği laboratuvara kadar aşama aşama takip etti.

MUHAMMED ABDULLAH KURTAR/ANKARA

Kovid-19 ile birlikte hayatımıza “negatif ya da “pozitif” sonuçlarıyla yön çizen PCR testlerinin bu sonuçlara giden yolculukta detayları da dikkat çekiyor.

Yeni Şafak koronavirüs testini filyasyon ekiplerinden mikrobiyoloji uzmanlarının incelediği laboratuvara kadar aşama aşama takip etti.

Filyasyon görevlisi Dr. Mustafa Abdullah Demirel, “Sterilizasyon en önemli kuralımız” dedi. “Kendimize steril bir ortam hazırlayarak vakanın olduğu adrese intikal ediyoruz” diyen Dr. Demirel, PCR çubuğunun hastanın geniz ve boğaz bölümlerine temas edene kadar steril bir halde ambalajın içerisinde muhafaza edildiğini söyledi. Dr. Demirel, şöyle konuştu:

DİŞ VE DAMAĞA DEĞMEDEN

“Boğazdan sürüntü örneği alırken ağızda diş ve damak bölümlerine PCR çubuğunu değdirmeden hassas bir şekilde aldıktan sonra burun yoluyla genizden örneği alıyoruz. Bu kadar çok dikkatli bir şekilde yapmamızın temel nedeni ağız ve burun birçok bakteri ve farklı virüs gibi bir floraya sahip.”

ÇUBUK NEDEN KIRILIYOR

Testi tüpe koyarken herhangi bir müdahale olmasın diye çubuğun yukarıda kalan kısmını kırp attıklarını söyleyen Dr. Demirel, “PCR test çubuğuna her ne kadar eldivenle dokunsak da eldivenin temas ettiği, çubuğun baş kısmını kırıp atmak zorundayız çünkü, steril olup olmayışından emin olmalıyız” dedi. Dr. Demirel, örneğin soğuk hazneli çantada muhafaza edilerek moleküler tanı laboratuvarına teslim edildiğini bildirdi.

Ankara Halk Sağlığı Kovid Laboratuvar sorumlusu Mikro Biyoloji uzmanı Dr. Sevda Meryem Baş da testin laboratuvar hikayesini anlattı. Test laboratuvara ulaştığında önce sisteme kaydının yapıldığını belirten Dr. Baş, 94 hastalık ran listesi oluşturup PCR laboratuvarına alındığını, kirli laboratuvar ismini verdikleri bölümde daha rahat ve kolay çalışma yapılabilmesi için testlerin daha küçük tüplere aktarıldığını belirtti.

NASIL NEGATİF YA DA POZİTİF ÇIKIYOR

Test gelmeden önce tüplerde virüsün parçalandığına işaret eden Dr. Demirel, şöyle konuştu:

“Temiz laboratuvar ismini verdiğimiz bölümde ise 94 adet kuyucuklara miks sıvısı dolumu gerçekleştiriyoruz. Miks sıvısı virüsü daha görünür ve açığa çıkmasına yardımcı olan bir sıvıdır. Bu işlemler vnat denilen tüplerde gerçekleşiyor. Miks sıvısı eğer örnekte varsa viral RNA’nın çoğaltılabilmesi için gerekli maddeleri içeren sıvıdır. Bu işlem tamamen steril ve çalışan haricinde kimsenin giremediği ortamda gerçekleşir.

Yarı temiz laboratuar da PCR örnekleri ve miks sıvısı birleştirdiğimiz ve testin sonuçlanmadan önceki son aşamasıdır. Bu bölümde Kovid şüphelisinden alınan pcr örneği ve miks sıvıları birleşiyor ve buradan cihaz bölümüne sevk ediliyor. Cihaz odasında 94 adetlik test tüplerinin ısısı dengelenir ve cihazdan çıkan sonuçlar mikro biyoloji uzmanları tarafından Kovid negatif veya kovid pozitif şeklinde değerlendirilir.”

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