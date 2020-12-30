Koronavirüs THYden yolcularına önemli PCR testi uyarısı
TÜRKİYE

THY'den yolcularına önemli PCR testi uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda yolcuların, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate alması gerektiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

THY'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuş öncesi PCR testi ibraz edilmesi gerekliliğinin resmi otoritelerin aldığı yeni karar uyarınca güncellendiği belirtildi.

  • Açıklamada, "Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir." denildi.

Gece yarısı uygulanmaya başladı: Yurt dışından gelişlerde artık zorunlu olacak
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Gece yarısı uygulanmaya başladı: Yurt dışından gelişlerde artık zorunlu olacak

Yurt dışından gelen yolculara PCR test zorunluluğu yarın başlıyor
KORONAVİRÜS
Yurt dışından gelen yolculara PCR test zorunluluğu yarın başlıyor

Bulgar vatandaşlarından son gün akını: Adım atacak yer kalmadı!
FOTOĞRAF 9
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Yurt dışından gelen tüm yolcuların son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 28 Aralık’tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık’tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek açıklamasını yapmıştı. Yunanistan’a ve Bulgaristan’a açılan başta Kapıkule olmak üzere tüm kara sınır kapılarında, uygulama yarın itibariyle başlayacak. PCR test sonucu ibrazı uygulamasının gelecek 3 ay süreyle devam ettirileceği de bildirildi.
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Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Edirne’ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, PCR uygulamasının başlamasına saatler kala Edirne’ye akın etti. Hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti. Yiyecekten giyeceğe birçok ürünü stok yaptıkları görülen Bulgaristan vatandaşlarının ellerinin poşetler dolusu olduğu da kameralara yansıdı.
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Güneşli havayı fırsat bilerek alışveriş yapmak için çarşı merkezine gelen Edirneli vatandaşların sayısında da ciddi artış olduğu görülürken, Edirne en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Caddelerde adeta adım atacak yer kalmadı. Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırarak vatandaşlara Türkçe ve İngilizce korona virüs tedbirleri uyarılarında bulundu. Edirne’ye 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324’e ulaşmıştı.
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Bulgar vatandaşlarından son gün akını: Adım atacak yer kalmadı!
Sınır kapılarında da PCR test uygulamasına saatler kala alışveriş ve stok yapmak için binlerce Bulgaristan vatandaşı Edirne'ye akın edince, adım atacak yer kalmadı. Polis ekipleri Türkçe ve İngilizce uyarılarda bulunuyor.


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