Çobanın testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Mertekli köyü, çobanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
- Mertekli köyünde çobanlık yapan kişinin şüphe üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmaları sonucu 20 hanelik köyde, 10 hanenin temaslı olduğu tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mertekli köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.