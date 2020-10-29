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Koronavirüs Çobanın testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Tokat haberleri: Çobanın koronavirüs testi pozitif çıktı köy karantinaya alındı

Çobanın testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

Tokat'ta çobanlık yapan bir kişi şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından çobanın köyü karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Mertekli köyü
Mertekli köyü

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Mertekli köyü, çobanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

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KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

  • Mertekli köyünde çobanlık yapan kişinin şüphe üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine gerçekleştirilen filyasyon çalışmaları sonucu 20 hanelik köyde, 10 hanenin temaslı olduğu tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mertekli köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

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