Koronavirüs TÜBİTAK Başkanı Mandal Yerli aşı daha güvenilir olacak
TÜRKİYE

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli aşı daha güvenilir olacak

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yaptığı açıklamada, "Yerli aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yaptığı son dakika açıklamasında koronavirüste yerli aşılar için "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşıdan söz etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında yerli aşı çalışmalarının kullanılabilir seviyeye gelmesinin, Türkiye'nin önünü daha kolay görmesini sağlayacağını dile getirerek "Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşı ile ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz" demişti.

17 yerli aşı çalışması var
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17 yerli aşı çalışması var

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