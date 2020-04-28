Turistlere kötü haber: Bozcaada’da konaklama yasağı 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Kuzey Ege’de bulunan tatil cenneti Bozcaada’ya her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist gelmeye devam ediyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Bozcaada Belediyesi ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu (BOZTİD), konaklama tesislerini 19 Mart-30 Nisan tarihleri arasında tedbir amaçlı kapatılması kararı almıştı.

Korona virüs salgını ve tehdit süreci devam ederken, ada yönetimi konaklama tesislerinin 31 Mayıs’a kadar kapalı kalması yönünde karar aldı.

GÜNDEM Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisan’a kadar kapandı

"Sosyal yalıtımı desteklemeliyiz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, “Değerli Bozcaada’lı hemşehrilerim, Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında varılan tam mutabakat neticesinde; Viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla daha önceki mutabakatla tedbiren 30 Nisan’a kadar geçerli olması öngörülen Belediye Başkanlığımız tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. madde m bendine istinaden ilçemizdeki tüm konaklama tesislerinin tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması uygulaması; görülen lüzum üzerine, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.