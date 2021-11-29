​Türk vatandaşlarının getirilmesi gurur verici

Muhalefetin çarpıtma girişimine karşı sağlıkçılar, yurt dışında Kovid-19’a yakalanan Türklerin İstanbul’da tedavi için getirilmesine destek verdi. Prof. Dr. Sıla Akhan ile Prof. Dr. Vefik Arıca, Yeni Şafak’a konuştu.
SORUN OLMAZ
- Prof. Akhan, “Hastanelerde çok fazla deneyim elde edildi. Sağlık Bakanlığı boş yatak oldukça, öncelikle Türk vatandaşlarına sonra da diğer dünyaya hizmet etmelidir. Avrupa’da yaşayan koronalı vatandaşımızı getirip her türlü desteği verebiliriz. Çünkü bununla herkes mücadele ediyor, buna herkesin de ihtiyacı olabilir. Almanya’daki dalga bize de gelecektir. O hastaları Türkiye’ye getirmek bir problem teşkil etmez” dedi.
SAĞLIĞIN, DİLİ, DİNİ, IRKI OLAMAZ
Prof. Arıca da Türkiye’deki sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarının pandemide deneyim ve başarısına işaret etti: “Sağlık sistemimiz tıkalı değilse, sağlık çalışanları çalışıyorsa ve boş yatağımız varsa sadece Almanya değil, diğer ülkelere de açılabilir. Sağlığın, dili, dini, ırkı olamaz. Pandemi döneminde Türk hekimler çok popüler oldu. Tüm dünya bize güvenmeye başladı. Bilim insanları olarak bakanın bu açıklaması bizim için gurur verici oldu. Burada bir problem görmüyorum” dedi.
41 kişi Afrika’dan tahliye edildi
- Türk Hava Yolları (THY), koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden tahliye uçuşu gerçekleştirdi. Güney Afrika’dan Türkiye’ye dönmek isteyen 41 kişi TSİ 20.30’da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanından İstanbul’a hareket etti. Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek.