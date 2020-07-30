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Koronavirüs Bakan Kocadan küresel firmalara rest Koronavirüs kitine 9,8 liradan fazla vermeyiz
TÜRKİYE

Türkiye koronavirüs test kitini kaç liraya alıyor?

Bakan Koca'dan küresel firmalara rest: Koronavirüs kitine 9,8 liradan fazla vermeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koca ikinci dalga konusunda uyarılarını yinelerken Türkiye'nin koronavirüs sürecinin başlarında Çin'den alınan 8,75 dolar değerindeki kit dışında bugüne kadar 9,8 Türk Lirasının üzerindeki bir fiyata kit alınmadığını da açıkladı. Bu fiyata ve altına kiti kim veriyorsa Sağlık Bakanlığının alım için hazır olduğunu belirten Koca, küresel firmaların Türkiye uzantılarının neler yapmak istediklerini iyi bildiklerini de ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Kurban bayramı öncesi koronavirüsün geleceğine dair konuşan Bakan Koca, Türkiye'ye ikinci dalga uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca koronavirüs kit fiyatları konusunda da önemli bir açıklamada bulundu.

Kitleri 9,8 Türk Lirasının altında veren varsa almaya hazırız

Bakan Koca, koronavirüsün ilk günlerinde Çin'den 8,75 dolar karşılığında alınan kitlerin dışında bugüne kadar Türkiye'de 9,8 liranın üzerindeki bir fiyattan kit alınmadığını duyurdu. 9,8 liranın altında kiti kim veriyorsa Sağlık Bakanlığının alım için hazır olduğunu belirten Koca, küresel firmalara da uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiği iyi biliniyor." ifadelerini kullandı.

Test kitlerinde doğruluk oranı yüzde 90’ın üstünde

  • Son günlerde medya ve sosyal medyada ortaya atılan iddialar olduğunu ifade eden Koca, “Halk Sağlığı’ndaki laboratuvarımız, uluslararası bir referans laboratuvarıdır. Avrupa’da ECDC EVC LAB ağına üye 70 laboratuvardan biridir. ECDC EVC LAB ağı, üyesi olan laboratuvarlarda denetim yapar. 15 Haziranda yapılan denetime göre kitlerin doğru sonuç verme oranı %91,66’dır. ” diye konuştu.

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