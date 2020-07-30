Bakan Koca'dan küresel firmalara rest: Koronavirüs kitine 9,8 liradan fazla vermeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Kurban bayramı öncesi koronavirüsün geleceğine dair konuşan Bakan Koca, Türkiye'ye ikinci dalga uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca koronavirüs kit fiyatları konusunda da önemli bir açıklamada bulundu.

Kitleri 9,8 Türk Lirasının altında veren varsa almaya hazırız

Bakan Koca, koronavirüsün ilk günlerinde Çin'den 8,75 dolar karşılığında alınan kitlerin dışında bugüne kadar Türkiye'de 9,8 liranın üzerindeki bir fiyattan kit alınmadığını duyurdu. 9,8 liranın altında kiti kim veriyorsa Sağlık Bakanlığının alım için hazır olduğunu belirten Koca, küresel firmalara da uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiği iyi biliniyor." ifadelerini kullandı.

ALTINI ÇİZİYORUM: İlk günlerde Çin’den 8,75 Dolara aldığımız kit dışında, bugüne kadar 9,8 Liranın üzerinde fiyata kit alınmamıştır. 9,8 Lira ve altında kim veriyorsa Bakanlık almaya hazırdır. Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiği iyi biliniyor. pic.twitter.com/LvXaZr3VHo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020

Test kitlerinde doğruluk oranı yüzde 90’ın üstünde

Son günlerde medya ve sosyal medyada ortaya atılan iddialar olduğunu ifade eden Koca, “Halk Sağlığı’ndaki laboratuvarımız, uluslararası bir referans laboratuvarıdır. Avrupa’da ECDC EVC LAB ağına üye 70 laboratuvardan biridir. ECDC EVC LAB ağı, üyesi olan laboratuvarlarda denetim yapar. 15 Haziranda yapılan denetime göre kitlerin doğru sonuç verme oranı %91,66’dır. ” diye konuştu.

Halk Sağlığı’ndaki laboratuvarımız, uluslararası bir referans laboratuvarıdır. Avrupa’da ECDC EVC LAB ağına üye 70 laboratuvardan biridir. ECDC EVC LAB ağı, üyesi olan laboratuvarlarda denetim yapar. 15 Haziranda yapılan denetime göre KİTLERİN DOĞRU SONUÇ VERME ORANI %91,66’dır. pic.twitter.com/twuHauFuqx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020

KORONAVİRÜS 65 yaş üstüne kısıtlama ne zaman kalkacak: Bakan Koca cevabı verdi

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Koca: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak' dedi. BiP'te paylaş

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