Koronavirüs Türkiye, koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi
TÜRKİYE

Türkiye, koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi

Koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarında sona yaklaşan Türkiye, virüse karşı burun spreyi için de kolları sıvadı.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye, koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi
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ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile mücadelede daha etkin olacağı öngörülüyor.

İNSAN DENEMELERİ BAŞLIYOR

Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayı için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak.

YIL BİTMEDEN HAZIR

Tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanmasından sonra bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulması hedefleniyor.

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