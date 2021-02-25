Koronavirüs Türkiyede tam kapanma olacak mı? İl bazlı yasaklar mı geliyor
TÜRKİYE

​Türkiye'de tam kapanma olacak mı? İl bazlı yasaklar mı geliyor

Türkiye'de tam kapanma olacak mı? İl bazlı yasaklar mı geliyor

Son haftada artan günlük koronavirüs vakaları ardından toplanan Bilim Kurulu ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamaları yaptı. Bakan Koca tam kapanma olacak mı sorusuna cevap verdi. Ayrıca il bazlı mı yasaklar gelecek sorusu da cevap buldu. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Yerinde karar dönemine geçilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, tam kapanma olacak mı sorusuna da cevap verdi. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.

Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Samsun, Ordu gibi Doğu Karadeniz bölgesinde. Mutasyonun artış oranı daha çok İngiltere mutantı dediğimiz, bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant. Brezilya mutantı 1 tane, İstanbul'da. Güney Afrika'yla ilgili de şu ana kadar 49'a yakın mutantın görüldüğünü söyleyebilirim.

Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını şu an çok net biliyoruz. BioNTech'le ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin oldu. Toplam 4.5 milyon olarak netleşti mart sonuna kadar. İlk 800 bin doz aşı da muhtemelen 10 gün içerisinde gelecek.

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