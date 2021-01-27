Koronavirüs Türkiyeden KKTCye 20 bin doz aşı daha
DÜNYA

Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderileceği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmesi planlanan ikinci parti Sinovac aşıları ele alındı. Telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşme sonrasında, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC’ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.”


İLK PARTİ AŞI 14 OCAK’TA GELMİŞTİ


Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde ilk parti 20 Bin doz Sinovac aşısı 14 Ocak’ta gelmişti.

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Sağlık ordumuz silahlandı büyüklerimiz koruma altında
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Sağlık ordumuz silahlandı büyüklerimiz koruma altında

Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı artıyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı artıyor
Abone Ol Google News
İstanbulda Karadeniz Fırtınası

İstanbul'da 'Karadeniz Fırtınası'

​Bordo mavililer 2019-2020 sezonunu 2 kupayla tamamladı.
FED kararını açıkladı

FED kararını açıkladı

​Enflasyon ve istihdam vurgusu.
Askıya alındı

Askıya alındı

​Biden yönetiminden F-35 kararı.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Yüzde 80 azaldı

Yüzde 80 azaldı

Bilim Kurulundan 75 yaş için aşı kararı.

Süper Kupa <br>maçında olay karar

Süper Kupa
maçında olay karar

​Mücadelenin hakemleri kararlarıyla tepki çekti.
Uzay hamlesi

Uzay hamlesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü.
13 günde bir buçuk milyon

13 günde bir buçuk milyon

​Sağlık Bakanlığı, aşı olanların sayısını açıkladı.
Mesut Özil'e <br>kritik soru

Mesut Özil'e
kritik soru

​Mesut Özil, Milli Takım sorusuna cevap verdi.

Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Fırtına balığı sahile 60 metre uzaklıktaki balkona fırlattı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Fenerbahçe, Mesut Özil için imza töreni düzenledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.