Koronavirüs Türkiyenin 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Sayılar tedirgin edici
TÜRKİYE

24 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Sayılar tedirgin edici

Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki vaka ve ölü sayısını açıkladı. Koroanvirü vakalarındaki yükselme seyri devam ederken ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

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