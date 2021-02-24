Türkiye'nin 24 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Sayılar tedirgin edici

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da koronavirüs aşısı oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da aşılama sürecini başlattı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış olacak İlk doz aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptırdı.



Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecinin startını verecek. MEB, yüz yüze eğitime giren öğretmenler öncelikli olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı.

