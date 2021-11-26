Koronavirüs Türkiyenin 26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan mutasyon uyarısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'mutasyon' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 26 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları... Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelenin sürekliliğinin başarıyı getireceğine vurgu yaparak, " Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan mutasyon uyarısı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 201 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 24 bin 2kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,3, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,50 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 987 bin 705 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor." açıklamasında bulundu.

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