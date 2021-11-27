Koronavirüs Türkiyenin 27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Türkiyede Nu varyantına rastlanmadı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı. İşte 27 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Türkiyede Nu varyantına rastlanmadı
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 192 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 23 bin 759 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,52 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 58 bin 425 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"TÜRKİYE'DE NU VARYANTINA RASTLANMADI"

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: ABD rekor tazeledi İngiltere'de yeni varyant alarmı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: ABD rekor tazeledi İngiltere'de yeni varyant alarmı

Korkutan sakatlık

Korkutan sakatlık

Dördüncü golde sakatlanan Mert Günok hastaneye kaldırıldı.
GZT GiresunsporBeşiktaşa fark attı

GZT Giresunspor
Beşiktaş'a fark attı

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.
CHPde adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğluna aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması

GZT Giresunspor Teknik Direktörü ​Hakan Keleş'ten dördüncü gol itirafı.

Bakan Koca, ​Türkiye'nin 27 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı
Dünya

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da mevkidaşı Berdimuhammedov ile ortak anlaşmalara imza attı. Erdoğan “Türkmenistan’la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi için gittiği Aşkabat’ta “Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan’la zemini daha da güçlendiriyoruz. Anlaşmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
Dünya

Arnavutluk Kosova ile birleşiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘Büyük Arnavutluk mümkün’ çıkışının ardından şimdi de Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Elbasan’da Arnavutluk ile Kosova’nın 7’nci görüşmesinde, iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi
Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
Gündem

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA’ların savunma sanayiinde gösterdiği performans, bu alana ilgiyi artırdı. Eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı rekor kırarak 567 bin 65’e, kayıtlı drone sayısı 55 bin 725’e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54’e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.