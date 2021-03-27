Koronavirüs Türkiyenin 27 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 27 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısı yeniden 30 binin üzerine çıktı. İşte 27 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 27 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 151 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 30 bin 21 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'ye yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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