Koronavirüs Türkiyenin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan aşı çağrısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor." diyerek çağrıda bulundu. İşte 28 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan aşı çağrısı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 213kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 21 bin 655kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,12 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 201 bin 40, 2'nci dozda 50 milyon 354 bin 168 ve 3'üncü dozda 12 milyon 121 bin 344 olmak üzere toplam 120 milyon 114 bin 498 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi.

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